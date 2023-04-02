Владимир Якушев поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии

Челябинская область активно сотрудничает с республикой в разных сферах

Сегодня, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Республики Беларусь. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что русский и белорусский народы вместе строили мощную государственность, создавали уникальные культурные ценности, противостояли вызовам и отражали внешние угрозы.

«Сегодня наши народы, как и прежде, едины в защите своего суверенитета, права на жизнь и свободу. Крепнут политические связи, расширяется экономическая, социальная и культурная интеграция стран. Плодотворные, теплые отношения с Белоруссией выстроены у всех регионов Уральского федерального округа. Идет активное сотрудничество в сфере товарооборота и промышленной кооперации. Реализуются проекты в области сельского хозяйства, науки, образования и в других сферах. Но самое главное — у нас есть чувство плеча», — сказал Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента в УрФО пожелал, чтобы связи между Россией и Белоруссией становились еще прочнее, а сотрудничество регионов развивалось.

В ноябре 2022 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны обсудили импортозамещение, противодействие санкциям, продовольственную безопасность и наметили масштабные планы на 2023 год.