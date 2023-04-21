Владимир Якушев поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Праздник отмечается ежегодно 21 апреля

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником. Он отметил, что местное самоуправление — это связующее звено между жителями сел и городов и органами государственной власти. И именно от качественной работы муниципальной власти зависит успешное развитие государства, уровень доверия граждан к системе госуправления и эффективность реализации проектов и инициатив.

«В Уральском федеральном округе расположено более тысячи муниципальных образований — от небольших сельских поселений до городов-миллионников. В органах местного самоуправления округа трудится множество людей, которые искренне заинтересованы в развитии территорий, с энтузиазмом берутся за решение любых самых сложных задач и вызовов времени, предлагают интересные актуальные идеи и мотивируют жителей на активность и инициативу»,— отметил Владимир Якушев.

Он поблагодарил работников органов местного самоуправления за выбор непростой, но очень нужной деятельности и пожелал им успехов в работе, терпения и здоровья.