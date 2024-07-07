Владимир Якушев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Сфера судоходства регионов Урала обладает большим потенциалом

Сегодня, 7 июля, в России отмечается День работников морского и речного флота. Полномочный представитель президента РФ на Урале Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов этой сферы и подчеркнул, что там заняты сотни специалистов и все они — профессионалы с высокими компетенциями и опытом, которые работают на совесть и не боятся трудностей.

«Развитие водных транспортных коридоров — в числе приоритетных направлений государственной политики. Значительным потенциалом в этом вопросе обладает сфера судоходства регионов Уральского федерального округа»,— отметил он.

Владимир Якушев напомнил о том, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратил особое внимание на дальнейшее развитие Северного морского пути. В том числе одной из его ключевых точек — ямальского порта Сабетта, где сосредоточено производство сжиженного природного газа.

Он поблагодарил работников и ветеранов сферы за высокий профессионализм и пожелал им благополучия и здоровья.

День работников морского и речного флота традиционно отмечается в первое воскресенье июля. Учрежден праздник был в 1980 году.