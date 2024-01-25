Владимир Якушев поздравил молодежь с Днем российского студенчества

Студенты уральских ссузов и вузов решают различные задачи и успешно представляют регионы на различных конкурсах

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января. Он подчеркнул, что за студентами будущее страны, и важно, чтобы они оставались в родных регионах и решали вызовы, которые стоят перед Россией, поскольку без высококвалифицированных специалистов не обойтись.

«В вузах и ссузах Уральского федерального округа учится много талантливых и целеустремленных молодых людей. Вы увлеченно исследуете фундаментальные проблемы, с усердием работаете над прикладными задачами, успешно представляете регионы и учебные заведения на различных конкурсах. Участвуете в социальных проектах, постоянно генерируете свежие, прорывные, нестандартные идеи»,— сказал он.

Владимир Якушев подчеркнул, что сегодня молодежь востребована во всех сферах экономики. И важно, чтобы будущие специалисты не только работали на благо Родины, но и реализовывали свои мечты и надежды в родных регионах.

Полпред президента пожелал студентам, чтобы полученные ими знания стали крепкой и надежной основой для успешной профессиональной деятельности, а студенческие годы запомнились как яркое и с большой пользой проведенное время.