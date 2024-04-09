Владимир Якушев поздравил коллектив МГТУ им. Носова с 90‑летием вуза

Его выпускники вносят значительный вклад в развитие российской металлургии

Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил коллектив, студентов и выпускников Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова с 90‑летием вуза. В телеграмме на имя ректора университета Дмитрия Терентьева он подчеркнул, что на всех этапах своей истории вуз успешно решает важные государственные задачи по подготовке кадров для отечественной металлургии и по праву занимает достойное место среди технических вузов Уральского федерального округа и страны в целом.

«Высокой оценки заслуживает деятельность профессорско-преподавательского состава университета — настоящих профессионалов, передающих свои знания и опыт молодому поколению. Ученые вуза неоднократно отмечены высокими государственными наградами и премиями, а сам университет награжден орденом Трудового Красного Знамени»,— отметил Владимир Якушев.

По его словам, университет во все времена подготавливал высококлассных специалистов, которые востребованы в различных отраслях экономики и государственных органах власти, а также вносят значительный вклад в развитие российской металлургии.

Также Владимир Якушев отметил проекты и исследования вуза, которые нацелены на дальнейшее развитие промышленного комплекса не только Уральского федерального округа, но и всей страны. По его словам, сотрудники МГТУ вместе с ведущими учеными России успешно работают над созданием новых импортозамещающих технологий и материалов, которые востребованы в стратегических отраслях экономики.

Полпред президента пожелал коллективу вуза новых научных достижений и успехов в осуществлении намеченных планов.