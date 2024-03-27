Владимир Якушев поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

День войск национальной гвардии РФ отмечается с 2017 года

Сегодня, 27 марта, свой профессиональный праздник отмечают войска национальной гвардии. Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов и подчеркнул, что ежедневно они успешно выполняют важные задачи по защите общества.

«Вы стоите на страже безопасности страны и ее граждан. Противостоите терроризму и экстремизму. Обеспечиваете охрану важных государственных объектов и специальных грузов. Мужественно и самоотверженно выполняете боевые задачи в районах специальной военной операции. Успешно взаимодействуете с коллегами из других ведомств»,— отметил Владимир Якушев.

По словам полпреда президента, подразделения войск Росгвардии в регионах Уральского федерального округа зарекомендовали себя крепкими, мобильными, профессиональными формированиями, которые слаженно действуют в самых сложных ситуациях.

Владимир Якушев поблагодарил их за профессионализм и верность России и пожелал успехов в службе и крепкого здоровья.