Владимир Якушев поручил регионам подготовиться к природным пожарам

В Челябинской области в прошлом году все лесные пожары тушили в первые сутки

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел совещание с регионами по поводу дополнительных мер по ликвидации будущих природных пожаров. Полпред отметил, что важно действовать на опережение ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.



Владимир Якушев сообщил, что главное — своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров, а если ситуация выходит из под контроля — не молчать об этом.

«Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения»,— акцентировал полпред.

В прошлом году в лесах Уральского федерального округа возникло 2 524 пожара. Общая площадь возгорания — 600 тысяч гектаров. Средняя площадь одного пожара — 238 гектаров. Число стихийных бедствий уменьшилось по сравнению с 2021 годом, но площадь горящих лесов увеличилась.

Отметим, в 2022 году 100% лесных пожаров в Челябинской области потушили в первые сутки возникновения. Это самый высокий показатель по Уральскому федеральному округу. Общая оперативность тушения природных пожаров в УрФО составила 81%.