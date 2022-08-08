Полномочный представитель президента России Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами УрФО поднял тему пунктов временного размещения для прибывающих на Урал жителей Донбасса. Полпред отметил, что необходимо оперативно проверить условия проживания в ПВР и решить все проблемы до начала учебного года. Об этом сообщает аппарат полпредства.
Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам лично побывать в пунктах временного размещения в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Югре. Инспекторы лично оценят условия проживания.
«Учитывая, что 1 сентября начинается учебный год, необходимо максимально оперативно совместно с региональными властями решить вопросы организации обучения прибывших школьников и студентов, а также обеспечить ребятишек местами в детских дошкольных учреждениях»,— добавил полпред президента РФ.
Также на совещании полпред отметил, что важно соблюдать меры по защите от коронавируса. В Уральском федеральном округе регистрируется рост новых случаев коронавируса: за неделю выявлено 4 753 случая, что на 36,5% больше, чем неделей ранее.
Напомним, в Челябинской области для беженцев из Донбасса открыто 25 пунктов временного размещения.