Владимир Якушев поручил проверить пункты временного размещения для жителей Донбасса

Главные федеральные инспекторы лично побывают в ПВР и оценят условия проживания

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами УрФО поднял тему пунктов временного размещения для прибывающих на Урал жителей Донбасса. Полпред отметил, что необходимо оперативно проверить условия проживания в ПВР и решить все проблемы до начала учебного года. Об этом сообщает аппарат полпредства.



Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам лично побывать в пунктах временного размещения в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Югре. Инспекторы лично оценят условия проживания.

«Учитывая, что 1 сентября начинается учебный год, необходимо максимально оперативно совместно с региональными властями решить вопросы организации обучения прибывших школьников и студентов, а также обеспечить ребятишек местами в детских дошкольных учреждениях»,— добавил полпред президента РФ.

Также на совещании полпред отметил, что важно соблюдать меры по защите от коронавируса. В Уральском федеральном округе регистрируется рост новых случаев коронавируса: за неделю выявлено 4 753 случая, что на 36,5% больше, чем неделей ранее.

Напомним, в Челябинской области для беженцев из Донбасса открыто 25 пунктов временного размещения.