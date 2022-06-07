Владимир Якушев поручил контролировать безопасность на водоёмах

Полномочный представитель Президента провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов УрФО

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев на состоявшемся накануне совещании отметил, что с начала летнего сезона на водоемах Уральского федерального округа погибли пятеро детей, и поручил взять на контроль все вопросы, связанные с безопасностью отдыхающих, особенно, несовершеннолетних.









Он добавил, что на контроле также следует держать и ситуацию с природными пожарами: все новые возгорания должны быть оперативно ликвидированы.

«Наступает жаркий период, количество отдыхающих на водоёмах растёт. Необходимо организовать профилактическую работу с жителями, в том числе по теме надзора за детьми во время каникул. Алгоритмы действий есть. Пора включать их в работу», – поручил Владимир Якушев главным федеральным инспекторам.