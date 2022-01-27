Владимир Якушев подвел итоги благоустройства в УрФО на правительственной комиссии

Уральский полпред президента рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину о выполнении нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Чистая вода»

27 января прошло заседание штаба правительственной комиссии РФ по региональному развитию. В работе штаба принял участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, он доложил об итогах 2021 года по вводу жилья в Уральском округе и благоустройстве, сообщает пресс-служба полпредства.



Заседание штаба в режиме ВКС провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Главными темами стали реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году и эффективность использования регионами нового механизма по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов и финансирование проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры.

По словам министра строительства России Ирека Файзуллина, 2021 год стал самым успешным за историю страны по объемам ввода жилья, кроме того, были благоустроены 13,5 тысячи дворов и общественных пространств, построены или реконструированы 259 объектов по федеральной программе «Чистая вода».

Как отметил Владимир Якушев, Уральский федеральный округ завершил год с хорошими показателями по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Мы видим высокие темпы ввода жилья, в том числе индивидуального, большое количество завершенных проектов благоустройства, превышение плановых показателей по переселению людей из аварийного жилья. Задачи на 2022 год не менее масштабны. Предстоит запуск крупных инфраструктурных проектов. Их реализация, в комплексе с другими направлениями, позволит кардинально преобразить облик городов, откроет новые возможности для развития экономики и привлечения инвестиций», — сказал Владимир Якушев.

Также полпред сообщил, что за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в ближайшие годы в уральские регионы поступит 163 миллиарда рублей.