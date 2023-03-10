Владимир Якушев почтил память воинов Уральского добровольческого танкового корпуса

Корпус был награжден орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени

В 2023 году отмечается 80-летие народного подвига по формированию танкового корпуса. Полпред президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев возложил цветы к памятнику уральским воинам.



В январе 1943 года жители Урала выступили с инициативой изготовить сверх плана танки и самоходные орудия, необходимые для оснащения танкового корпуса.



Боевой путь длиной в более пяти тысяч километров корпус начал в июле 1943 года на Курской дуге и завершил 9 мая 1945 года в Праге. Он был награжден орденами Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени.

