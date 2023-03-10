В 2023 году отмечается 80-летие народного подвига по формированию танкового корпуса. Полпред президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев возложил цветы к памятнику уральским воинам.
В январе 1943 года жители Урала выступили с инициативой изготовить сверх плана танки и самоходные орудия, необходимые для оснащения танкового корпуса.
Боевой путь длиной в более пяти тысяч километров корпус начал в июле 1943 года на Курской дуге и завершил 9 мая 1945 года в Праге. Он был награжден орденами Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени.
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