Владимир Якушев поблагодарил регионы УрФО за совместную работу

Президент освободил его от должности полпреда

Владимир Якушев поблагодарил регионы Уральского федерального округа за совместную работу в течение четырех лет, которые он находился на посту полномочного представителя президента России в УрФО.



В этой должности Владимир Якушев работал с 9 ноября 2020 года по 24 сентября 2024 года. По словам политика, эти четыре года «выдались непростыми для страны и для Уральского федерального округа в частности».

«На 2020 год пришелся пик пандемии коронавируса. Она казалась сложнейшей проблемой в новейшей истории. Затем специальная военная операция существенно изменила нашу жизнь. В условиях сильного давления стран Запада приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса», — напомнил он.

В то же время все субъекты УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев.

«На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом. Мы все, каждый на своем месте, продолжим трудиться, чтобы это слаженное взаимодействие продолжилось. Чтобы цели специальной военной операции были достигнуты и Победа наступила как можно быстрее», — подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, сегодня, 24 сентября, президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от занимаемой им должности полпреда.