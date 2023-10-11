Владимир Якушев: «План по дорожным работам должен быть выполнен в кратчайшие сроки»

К октябрю отремонтировано более 80% дорог от годового плана

В Уральском федеральном округе к началу октября по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 7,4 млн квадратных метров дорожного полотна, что составляет 80,4% от планового показателя на 2023 год.

Всего в этом году уральские строители должны отремонтировать 9,17 млн квадратных метров дорог регионального и муниципального уровня, при этом завершить работы необходимо в кратчайшие сроки. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Важно сделать последний рывок, завершить строительство, обеспечив необходимое качество проделанных работ», — подчеркнул полпред.

Владимир Якушев также добавил, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал одним из самых узнаваемых в стране: люди видят, как изменился дорожный каркас регионов, и положительно оценивают эти изменения.

В Челябинской области доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 55,6% при плановом показателе 50,5% по Российской Федерации к концу 2023 года. В регионе продолжается ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта, одновременно идет приемка завершенных объектов и проверка качества специальной выездной лабораторией.