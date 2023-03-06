Владимир Якушев оценил работу челябинских строителей в Донецкой Народной Республике

Полпред президента по УрФО осмотрел восстанавливаемые Уралом соцобъекты в городах Донбасса

Полпред президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев побывал в городах ДНР, которые помогают восстанавливать после боевых действий строители со всего Урала. Полномочный представитель главы государства провел совещание с правительством Донецкой Республики по вопросам взаимодействия с уральскими регионами и посетил Волноваху и Макеевку.



Напомним, Волноваха — город к юго-западу от столицы ДНР Донецка, освобожденный от украинских нацистов весной 2022 года. В начале лета 2022 года шефство над ним взяла Челябинская область. Журналист Первого областного информагентства уже дважды приезжал в Волноваху, репортаж о работе челябинских строителей в прифронтовой полосе можно прочитать на нашем сайте.

Владимир Якушев в Волновахе осмотрел школу № 4, детский сад «Дюймовочка» и городскую больницу, которая готовится к сдаче в эксплуатацию. На всех социальных объектах работают подрядчики и волонтеры из Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также полпред посетил Макеевку, в восстановлении которой участвовали Свердловская область и ХМАО. Здесь Якушев осмотрел два восстановленных детских сада, лицей и городскую больницу.

Позже уральский полпред и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко провели совещание по вопросам восстановления республики и согласовали программы помощи по каждому субъекту Федерации на 2023 год. По словам Владимира Якушева, в ДНР очень благодарны за помощь с Урала.

«Ремонты проведены качественно, оборудование поставлено качественно. Там, где закончили ремонт, идет допоставка оборудования. В мае — июне мы введем большое количество объектов: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Это объекты, которых очень ждут люди. Программы не маленькие, поэтому предстоит очень большая, серьезная, но такая нужная работа в течение всего строительного сезона. Поэтому будем дальше трудиться и приводить в нормативное состояние социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру Донецкой Народной Республики», — сказал Владимир Якушев.