Владимир Якушев обсудил с федеральными инспекторами работу с переселенцами на Урал из Донбасса

Сегодня на весь УрФО в пунктах временного размещения беженцев живут 1818 человек

Полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев и главные федеральные инспекторы уральских регионов провели совещание по работе с вынужденными переселенцами из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего в пунктах временного размещения на Урале сейчас проживают 1818 выходцев из Донбасса и освобожденных территорий, сообщали Первому областному информагентству в пресс-службе полпредства.



По данным полпредства, в Уральском округе на сегодня действуют 32 пункта временного размещения (ПВР), в них проживают 1818 человек. Большая часть переселенцев уже трудоустроена, исключение составляют недавно прибывшие беженцы. Отметим, число находящихся в пунктах временного размещения совсем невелико: в марте 2022 года, когда в связи с украинской агрессией и началом специальной военной операции ожидался массовый наплыв беженцев из ДНР и ЛНР, только в Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера были организованы 23 пункта, готовых принять 1200 человек.

«Системная работа с вынужденными переселенцами дает свои результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых для себя регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам: от оформления документов и получения положенных выплат до содействия в занятости и устройства детей в образовательные учреждения»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что уральский полпред на днях посетил Донецкую Народную Республику и осмотрел социальные объекты в донбасских городах, которые были восстановлены или ремонтируются прямо сейчас строителями из Челябинской области и других регионов УрФО.