Владимир Якушев обсудил с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества участие казаков в защите госграницы

Войско округа насчитывает более 10 тысяч человек

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев встретился с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества Владимиром Романовым. Стороны обсудили работу окружной комиссии по делам казачества и участие общества в спецоперации, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

Также Владимир Якушев и Владимир Романов обсудили реализацию в регионах Уральского федерального округа Стратегии государственной политики в отношении российского качества и привлечение членов казачьих обществ к защите государственной границы России.

Напомним, Оренбургское казачье войско, численность которого составляет 10,7 тысячи казаков, ведет свою деятельность в Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областях, а также Республике Башкортостан. Более половины казаков проживают в регионах Уральского федерального округа. Штаб войска находится в Екатеринбурге.

Оренбургское казачье войско возникло в середине XVIII века для защиты юго-восточных рубежей страны, и в частности Оренбурга, от набегов кочевников. Сначала оно насчитывало около 600 человек. Постепенно войско разрасталось и распространилось не только на Оренбург, но и другие города.