Владимир Якушев обсудил меры поддержки участников СВО и их близких

Полпред президента в УрФО встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и обсудил с ней вопросы поддержки участников СВО и их близких. На встрече также присутствовали руководители региональных филиалов фонда и представители армии, сообщает пресс-служба полномочного представителя.

Владимир Якушев напомнил, что региональные отделения фонда «Защитники Отечества» созданы во всех регионах УрФО.

«Люди приходят сюда с очень разными вопросами. Не по всем можно предложить стандартизированные решения. В каждом случае речь идет о судьбе конкретной семьи, конкретного человека. Возникает много нюансов. Бывает сложно найти точки соприкосновения между запросом и нормативными актами, но делать это необходимо», — заявил полпред.

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что для возвращения ветеранов к привычной жизни необходимо качественно организовать медицинскую и социальную реабилитацию, предоставить необходимые протезы, обеспечить переобучение и трудоустройство обратившихся за помощью.

Сегодня же Анна Цивилева вместе с сотрудниками аппарата полпреда в УрФО посетила 354-й военный клинический госпиталь и открыла программу подготовки социальных координаторов Фонда, которая проходит в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. По программе учатся и представители Челябинской области.

А накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Анна Цивилева торжественно открыли новое здание регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинске.