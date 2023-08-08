Владимир Якушев обсудил борьбу с терроризмом с федеральными чиновниками

Новые угрозы появляются со стороны украинских спецслужб

С февраля прошлого года в России предотвратили 188 террористических преступлений. Об этом доложили на заседании Национального антитеррористического комитета, которое провел директор ФСБ Александр Бортников. В заседании участвовал и полпред президента в УрФО Владимир Якушев, сообщили в пресс-службе политика.

С 2019 года в России выстроили систему по защите населения от пропаганды международных террористических организаций, внедрили эффективные методы профилактической работы. Однако Александр Бортников отметил, что на фоне проведения спецоперации появились новые угрозы, исходящие, как правило, от украинских спецслужб.

«Сегодня фронт пролегает не только на Донбассе — мы ведем борьбу с врагом, который путем манипуляций, запугивания, шантажа и откровенного обмана пытается настроить и использовать некоторых наших граждан против своей Родины. Только здравый смысл и искренний патриотизм остаются эффективными средствами от вражеских информационных атак», — сказал на заседании Владимир Якушев.

По словам полпреда, семья и традиционное воспитание — рубеж, который противнику никогда не взять.

Участники мероприятия определили одну из главных задач — органам власти и образовательным организациям нужно как можно эффективнее формировать у российской молодежи неприятие идей терроризма, неонацизма и массовых убийств.