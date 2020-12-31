Владимир Якушев назвал три самых важных события уходящего года

Полномочный представитель президента РФ в УрФО поздравил челябинцев с Новым годом

В эти минуты политики и чиновники по всей стране адресуют своим землякам новогодние обращения. С новым годом поздравил челябинцев и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Обращаясь к южноуральцам, Владимир Якушев вспомнил самые важные события уходящего года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, референдум по поправкам к российской Конституции и, конечно же, пандемию. Он отдал дал памяти ветеранам, подблагодарил активных граждан, а также героев-медиков.

«Многое было сделано в этом году. Но многое еще предстоит сделать. Уверен, что благодаря вам, вашему труду, вашей активности и целеустремленности мы все вместе сумеем преодолеть все трудности и вызовы и решить все проблемы. Дорогие друзья! Накануне Нового года принято загадывать желания. У каждого они свои. Но все мы желаем себе и близким мира, здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть вам всегда сопутствуют успех и удача», — сказал Владимир Якушев.

Также челябинцев поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава областного центра Наталья Котова.