Владимир Якушев: «Многие гости выставки „Россия“ открыли для себя регионы УрФО с новых сторон»

Выставка «Россия» завершает свою работу в Москве

6 июня в Москве завершит свою работу Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Полномочный представитель президента Владимир Якушев отметил, что регионы Уральского федерального округа на выставке «Россия» проделали большую работу: познакомили миллионы людей с достижениями Урала и Западной Сибири, рассказали об особенностях регионов и их потенциале. Экспозиции и программы субъектов были яркими и запоминающимися.

«Когда мы только готовились к выставке, мы говорили, что наша общая задача — влюбить жителей России и других стран в Уральский федеральный округ. Считаю, что регионы с этой задачей справились. На протяжении всех восьми месяцев работы выставки стенды и мероприятия субъектов УрФО вызывали неподдельный интерес гостей. Уверен, многие из них открыли для себя наши регионы с новых сторон, увидели в них перспективные направления для туризма, развития бизнеса и инвестирования», — считает Владимир Якушев.

Во время выставки «Россия» субъекты Уральского федерального округа участвовали в разных тематических событиях. Так, в ноябре прошлого года они представляли свои достижения и возможности на Днях регионов, в июне этого года презентовали свой потенциал на Днях Урало-Сибирского макрорегиона.

Выставка «Россия» была организована по поручению президента России. Она открылась 4 ноября 2023 года — в День народного единства. После закрытия выставка продолжит существовать в формате национального центра «Россия», который будет создан в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве — соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.