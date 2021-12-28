Владимир Якушев: ковидный коечный фонд УрФО занят меньше чем на 80 процентов

Такие цифры прозвучали на совещании полпреда президента в УрФО с главными федеральными инспекторами регионов

Финальное в 2021 году совещание полпреда президента в УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами регионов было посвящено борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба полпредства. Представитель главы государства констатировал снижение заболеваемости в Уральском округе.



Заболеваемость, по данным полпреда, снижается во всех регионах УрФО. На 23 декабря индекс распространения инфекции составляет 0,95. Падает также число госпитализаций: на сегодня занято только 78,8 процента выделенного под больных ковидом коечного фонда в больницах, или 8,2 тысячи коек. Также немаловажно, что снижается и число заболеваний ОРВИ.

Отдельно Владимир Якушев отметил продолжение прививочной кампании. На 24 декабря полный курс вакцинации в федеральном округе прошли почти шесть миллионов человек — 48 процентов населения.

Как сообщало ИА «Первое областное», в Челябинской области охват антиковидной вакциной шире, чем по федеральному округу: по данным на 21 декабря, прививку сделали более полутора миллионов южноуральцев, 56,5 процента населения региона.