Владимир Якушев: «До конца 2023 года необходимо восстановить права всех обманутых дольщиков»

С начала года на Урале решены проблемы по долевому строительству еще 548 человек

До конца 2023 года необходимо восстановить права обманутых дольщиков в Уральском федеральном округе. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с представителями регионов, сообщает пресс-служба полпреда.

С начала 2022 года из реестра проблемных исключили 44 объекта. Восстановили права 548 обманутых дольщиков. Ускорить решение данных вопросов позволяет взаимодействие полпредства, региональных и муниципальных органов власти с Фондом развития территорий.

«Положительная динамика, которую мы сейчас видим, — это результат системной, тщательной проработки по каждому долгострою. Однако впереди еще много работы. До конца 2023 года необходимо полностью восстановить права всех обманутых дольщиков и не допустить появления в регионах округа новых проблемных объектов», — подчеркнул Владимир Якушев.

На сегодня в регионах округа в Единый реестр проблемных объектов внесено 92 долгостроя, из них по 71 дому заключены договоры долевого участия. Владимир Якушев заявил, что работа над решением проблем обманутых дольщиков в УрФО будет продолжена.

В Челябинской области с начала года из реестра исключены 7 объектов, восстановлены права 287 обманутых дольщиков. Кроме того, по двум объектам Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплатах, которые направят на восстановление прав 98 человек. В план-график по восстановлению прав дольщиков включен 41 объект. Приняты решения о достройке, по другим уже выплатили или выплатят компенсации. На сегодня Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области занимается достройкой 23 проблемных домов. По итогам восстановят права 2364 дольщиков.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что проблемный недострой ЖК «Бриз» в Челябинске будет полностью сдан в эксплуатацию в августе 2023 года. Фонд по защите прав дольщиков объявил конкурс на завершение строительства жилого дома № 4. Стоимость работ — более 181 миллиона рублей.

Обманутые дольщики недостроя № 51 по улице Бейвеля получат денежную компенсацию. К такому решению 6 мая пришел наблюдательный совет Фонда развития территорий. Выплаты поступят в ближайшее время. Протокол совещания совета опубликован на сайте правительства РФ.