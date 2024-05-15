Владимир Якушев держит на контроле вопрос укомплектования педагогами школ УрФО

Полпред отметил важность привлечения молодых кадров

Полномочный представитель президента Владимир Якушев держит на контроле вопросы укомплектования школ УрФО педагогическими кадрами.

Полпред отметил, что в регионах УрФО, в соответствии с поручением Президента, а также в рамках Концепции подготовки кадров для системы образования, продолжается реализация мер, направленных на обеспечение школ учителями.

«Необходимо детально разобраться во всех направлениях работы, проанализировать эффективность мер и определить, что ещё необходимо сделать, чтобы довести укомплектованность школ кадрами достигала ста процентов. Отдельно нужно проработать вопрос с дополнительной мотивацией для молодых специалистов. Важно, чтобы молодёжь не только приходила в школу, но и не уходила из неё», — отметил Владимир Якушев.

Отметим, что по данным Росстата, в УрФО в системе образования трудятся 91299 педагогов. Количество заявленных вакансий — 1441, что составляет 1,5% от общей потребности в педагогических кадрах.

Среди наиболее востребованных специалистов — учителя иностранных языков и математики — на эти вакансии приходится по 16% предложений, русского языка и литературы (13%), учителя начальной школы (12%).