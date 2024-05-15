Полномочный представитель президента Владимир Якушев держит на контроле вопросы укомплектования школ УрФО педагогическими кадрами.
Полпред отметил, что в регионах УрФО, в соответствии с поручением Президента, а также в рамках Концепции подготовки кадров для системы образования, продолжается реализация мер, направленных на обеспечение школ учителями.
«Необходимо детально разобраться во всех направлениях работы, проанализировать эффективность мер и определить, что ещё необходимо сделать, чтобы довести укомплектованность школ кадрами достигала ста процентов. Отдельно нужно проработать вопрос с дополнительной мотивацией для молодых специалистов. Важно, чтобы молодёжь не только приходила в школу, но и не уходила из неё», — отметил Владимир Якушев.
Отметим, что по данным Росстата, в УрФО в системе образования трудятся 91299 педагогов. Количество заявленных вакансий — 1441, что составляет 1,5% от общей потребности в педагогических кадрах.
Среди наиболее востребованных специалистов — учителя иностранных языков и математики — на эти вакансии приходится по 16% предложений, русского языка и литературы (13%), учителя начальной школы (12%).