Владимир Якушев дал оценку фонду «Защитники Отечества» в Челябинской области

Секретаря генсовета партии «Единая Россия» также удивили крупные спортивные стройки в южноуральской столице

Сегодня, 9 июля, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили строящиеся в южноуральской столице социальные объекты. Они оценили масштаб спортивных комплексов «Арена-Челябинск» и «РМК-Арена», а также пообщались с бойцами спецоперации в регфонде «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Визит начался с осмотра строящихся спортивных сооружений. Среди них футбольный манеж на Университетской набережной, техническая готовность которого составляет 45%. К декабрю 2025 года Челябинск получит современный манеж вместимостью более 3000 зрителей. Проект реализуется по договору концессии с АО «ЧЦЗ».

Кроме того, Владимир Якушев и Алексей Текслер они оценили ход строительства многофункционального комплекса «РМК-Арена». Его открытие запланировано на сентябрь 2026 года! Главная арена вместит от 5000 до 8000 зрителей! Помимо этого, комплекс порадует малой ареной, тренировочными зонами для 9 видов спорта, аэротрубой, фитнес-центром, медицинским центром, ресторанами и VIP-зоной.

Помимо спортивных объектов глава региона показал почетному гостю работу Фонда «Защитники Отечества», который оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям. Секретарь Генерального совета партии и губернатор пообщались с бойцами спецоперации, среди которых были участники программы «Герои Южного Урала».

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» высоко оценил работу челябинского регионального отделения Фонда, где ветераны уже сейчас могут получить 52 государственные услуги, а к концу года их число достигнет 100. Это значительно упрощает и ускоряет процесс оформления необходимых документов. Якушев выразил уверенность в необходимости тиражирования этого успешного опыта по всей стране.

«Сегодня одна из важнейших задач, которой занимается партия, все наши законодатели, это, конечно, создание системы мер поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня уже порядка 140 законов приняты в этой части. Все партии единогласно голосовали за них. В этом плане мы все выступаем единой президентской командой», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Отметим, что челябинский «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО» объединил под одной крышей организации, оказывающие помощь ветеранам и их семьям. Центр, работающий по принципу «одного окна», с момента открытия (октябрь 2023 г.) обработал более 26 000 обращений.