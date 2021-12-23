Владимир Путин сообщил о предотвращении сотни вооруженных нападений на школы

Президент не исключил ужесточения правил работы в России для глобальных интернет-платформ

За последнее время спецслужбы предотвратили сто с лишним вооруженных нападений на российские школы. Такую цифру во время большой пресс-конференции 23 декабря озвучил президент России Владимир Путин.

Тема скулшутинга была поднята после того, как журналист из Тобольска спросил президента, не собираются ли в России вводить ограничения на регистрацию в социальных сетях. Например, заводить личный аккаунт по паспорту. По словам журналиста, это поможет снизить деструктивное влияние на детей.

«Эта проблема характерна не только для России. Она существует практически во всех странах. Но для глобальных платформ это бизнес и деньги, и они любой ценой уходят от национального контроля. Отсюда и вал негативных явлений. За последнее время мы предотвратили сто с лишним случаев серьезных преступлений в учебных заведениях», — заметил Владимир Путин.

По словам президента, Россия и далее будет настаивать на «приземлении» интернет-платформ: они должны открыть свои представительства в нашей стране и подчиняться национальному законодательству.

«Все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам. Но эти правила не должны ограничить свободу распространения информации. Нам придется искать золотую середину. Надеюсь, что такая золотая середина будет найдена», — заметил глава государства.

При этом Путин не исключил ужесточения законов, если платформы не будут подчиняться разумным правилам.

А в Челябинской области между тем в 2022 году в 2,5 раза вырастет бюджет на охрану школ. На обеспечение школ инженерными средствами безопасности заложено около полумиллиарда рублей. Те школы и другие учреждения, где в дни выборов работают избирательные участки, будут за федеральный счет оснащены металлодетекторами. Кроме того, впервые муниципалитеты получат областную субсидию в 100 миллионов на физическую охрану образовательных учреждений сотрудниками лицензированных учреждений. До сих пор эти средства выделялись из местных бюджетов.