Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирными средствами

Но пока не видит такого желания у второй стороны

В Москве началась трансляция «Итогов года» с Владимиром Путиным. Первый вопрос, заданный президенту, касался ситуации на Украине: будет ли там в ближайшее время закончен военный конфликт?

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами при условии устранения первопричин. Но мы не видим такой готовности со стороны Украины», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что с того момент, как Российская армия вышибла противника с территории Курской области, инициатива на фронте целиком и полностью перешла в руки российских вооруженных сил.

«Это значит, что наши войска наступают под всей линией боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее. Но по всем направлениям противник отходит», — добавил Владимир Путин.

Сейчас идут бои за Славянск. В ближайшее время будет взят Красный Лиман (50% города уже под контролем России), Константиновка и другие населенные пункты. Президент выразил уверенность, что до конца года россияне станут свидетелями новых боевых успехов Российской армии на линии боевого соприкосновения.





Также Владимир Путин дал слово Нарану Горяеву, участнику СВО из Калмыкии, получившему звание Героя России. Он рассказал об операции в Северске.