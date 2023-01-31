Владимир Путин закрепил понятие брака как союза мужчины и женщины

Ранее президент РФ говорил, что идея защищать традиционный состав семьи является правильной

Президент России Владимир Путин подписал указ о закреплении в основах государственной культурной политики брака как союза мужчины и женщины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Дополнить абзацами следующего содержания… Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», — говорится в документе.

Также в тексте указа сообщается о необходимости защищать интересы детей и создавать условия для их воспитания на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Поправку о признании брака союзом мужчины и женщины в Госдуму президент РФ Владимир Путин внес в марте 2020 года. Он отметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной.