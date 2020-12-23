23 декабря на заседании Госсовета вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, рассказывая главе государства о реализации нацпроекта «Экология», упомянула в том числе работу по ликвидации челябинской свалки. Она живописала масштабы закрытого полигона — 74 гектара, заполненные 40-метровым слоем мусора.

Вскоре после этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель комиссии по экономике и финансам, докладывал Владимиру Путину о предложениях по мотивации регионов и муниципалитетов зарабатывать самостоятельно. Но президент после доклада спросил его о челябинской свалке.

«Ясно, что не вы создавали полигон. Он там 70 лет создавался. Что там происходит сейчас?»— поинтересовался президент.

«Это элемент нашей гордости. Полтора года назад мимо свалки нельзя было проехать, не закрыв нос. Сегодня техническая рекультивация завершена. Даже в эпицентре нет запаха. В следующем году будет завершен биологический этап рекультивации. И между двумя районами Челябинска будет просто зеленый холм. Челябинцы уже отметили этот факт, как реально работающий нацпроект», — ответил губернатор.

Заодно Алексей Текслер рассказал об аналогичном проекте, реализуемом под Магнитогорском: напомним, к лету 2021 года там должен быть запущен в эксплуатацию новый полигон по работе с отходами. Сразу после этого по челябинскому образцу начнется рекультивация старой магнитогорской свалки.

Путин спросил Алексея Текслера, бывал ли тот на челябинском полигоне сам. Глава региона признался: бывал с десяток раз, последний раз — около месяца назад. Президенту оставалось только поблагодарить губернатора.

Напомним, 17 декабря во время пресс-конференции Владимира Путина вопрос о реализации мусорной реформы президенту задала журналистка из Магнитогорска. Ответив, глава государства сам спросил Ольгу Балабанову о ситуации в городе с выбросами.