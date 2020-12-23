Владимир Путин заинтересовался челябинской свалкой

А губернатор Алексей Текслер назвал ход ее рекультивации предметом гордости

23 декабря на заседании Госсовета вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, рассказывая главе государства о реализации нацпроекта «Экология», упомянула в том числе работу по ликвидации челябинской свалки. Она живописала масштабы закрытого полигона — 74 гектара, заполненные 40-метровым слоем мусора.



Вскоре после этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель комиссии по экономике и финансам, докладывал Владимиру Путину о предложениях по мотивации регионов и муниципалитетов зарабатывать самостоятельно. Но президент после доклада спросил его о челябинской свалке.

«Ясно, что не вы создавали полигон. Он там 70 лет создавался. Что там происходит сейчас?», — поинтересовался президент.

«Это элемент нашей гордости. Полтора года назад мимо свалки нельзя было проехать, не закрыв нос. Сегодня техническая рекультивация завершена. Даже в эпицентре нет запаха. В следующем году будет завершен биологический этап рекультивации. И между двумя районами Челябинска будет просто зеленый холм. Челябинцы уже отметили этот факт, как реально работающий нацпроект», — ответил губернатор.

Заодно Алексей Текслер рассказал об аналогичном проекте, реализуемом под Магнитогорском: напомним, к лету 2021 года там должен быть запущен в эксплуатацию новый полигон по работе с отходами. Сразу после этого по челябинскому образцу начнется рекультивация старой магнитогорской свалки.

Путин спросил Алексея Текслера, бывал ли тот на челябинском полигоне сам. Глава региона признался: бывал с десяток раз, последний раз — около месяца назад. Президенту оставалось только поблагодарить губернатора.

Напомним, 17 декабря во время пресс-конференции Владимира Путина вопрос о реализации мусорной реформы президенту задала журналистка из Магнитогорска. Ответив, глава государства сам спросил Ольгу Балабанову о ситуации в городе с выбросами.