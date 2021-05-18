Владимир Путин предложил кандидата на должность прокурора Челябинской области

Его утвердят на заседании Совета Федерации

Сегодня, 18 мая, в комитетах Совета Федерации обсудят кандидатов на посты региональных прокуроров, в том числе на должность руководителя надзорного ведомства Челябинской области, сообщили в пресс-службе Совфеда.

«В соответствии с регламентом палаты комитеты Совета Федерации проведут необходимые консультации и направят консолидированную позицию по представленным президентом Российской Федерации кандидатурам председателю СФ для соответствующего информирования президента РФ», — сказал Андрей Клишас.

На должность прокурора Челябинской области рассматривается Карен Габриелян, который с ноября 2011 года является прокурором Карелии. Кандидатура будет выдвинута на заседании Совета Федерации 19 мая.

Отметим, что президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ. Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. В 1986-м начал службу в прокуратуре. Работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры и помощником военного прокурора Ашхабадского гарнизона Туркменской ССР, заместителем военного прокурора и военным прокурором Кизыл-Арватского гарнизона Туркменской ССР, военным прокурором Балтийского флота, заместителем военного прокурора Калининградских пограничных войск, военным прокурором Северо-Восточного пограничного округа, военным прокурором Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Краснознаменного Калининградского регионального управления ФПС России, военным прокурором Калининградского регионального пограничного управления ФСБ России, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Северная Осетия — Алания, старшим помощником прокурора республики по взаимодействию с представительными и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, заместителем прокурора Республики Северная Осетия — Алания, первым зампрокурора Республики Карелия.

Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».