Владимир Путин вручил студентке ЮУрГУ медаль за боевые заслуги в зоне СВО

Елизавета Попова спасает тяжелораненых солдат

Президент России Владимир Путин вручил медаль «За боевые заслуги» студентке 3-го курса института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Елизавете Поповой. Девушка награждена за отвагу и самоотверженность, которые она проявила, спасая тяжелораненых военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом накануне сообщили в телеграм-канале института.

Также Владимир Путин вручил студентке челябинского вуза благодарность.

«От лица всего студенчества и всего ЮУрГУ примите, Лиза, нашу благодарность! С дрожью в сердце мы переживаем за вас и низко преклоняемся за патриотизм к Родине и вашу отвагу»,— так поздравили студентку в телеграм-канале института.

Ранее президент России подписал указ о присвоении почетных званий медикам, спортсменам и транспортнику из Челябинской области.