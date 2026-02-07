Владимир Путин вручил президентскую премию молодому ученому из Челябинска

Александр Аникин с коллегой создали батарейки для беспилотников и космических аппаратов

Ученый из Челябинска Александр Аникин получил президентскую премию в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Вместе с коллегой Павлом Моисеевым, который также стал лауреатом премии, он создал источники энергии для автономных беспилотников и космических аппаратов. Ученого лично наградил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Работа посвящена разработке и внедрению технологии изготовления источников заряженных радиоактивных частиц, содержащих тритий, и „атомных батареек“ на их основе. Эти устройства представляют собой новые автономные источники питания со сроком службы более 15 лет и экстремальными условиями эксплуатации»,— уточнили в пресс-службе Кремля.

Источники бета-излучения превосходят все известные российские и зарубежные аналоги по мощности, а источникам электроэнергии на основе трития отечественных аналогов нет. Разработки Александра Аникина и Павла Моисеева можно применять в самолето- и ракетостроении, а также при создании беспилотников для бесперебойной работы систем в сложных климатических условиях.

Александру Аникину 35 лет. Область его научных интересов — технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов. Он является кандидатом технических наук и сейчас занимает должность замдиректора отделения — начальника научно-исследовательского отдела АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара».