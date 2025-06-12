Владимир Путин вручил нагрудный знак Героя труда ученому из Снежинска

Юрий Диков был награжден за особые трудовые заслуги

Сегодня, 12 июня, в День России, президент Владимир Путин лично вручил медали Героя труда и государственные премии в Георгиевском зале Кремля. Нагрудный знак из рук главы государства получил и южноуральский ученый, замнаучного руководителя Снежинского ядерного центра Юрий Диков, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Укреплению ядерного щита нашей страны посвятил свою жизнь физик Юрий Николаевич Диков. Он трудится в Снежинском ядерном центре уже 65 лет. Под его руководством разработано множество образцов техники, имеющей исключительное значение для обеспечения безопасности страны»,— подчеркнул Владимир Путин, вручая южноуральскому ученому нагрудный знак.

Юрий Диков в свою очередь заверил, что российские атомщики не подведут, и вся свора шакалов из НАТО, которые собрались в стаю и надеются на легкую добычу, обломают зубы об российский ядерный щит.

С присвоением звания Героя труда южноуральского ученого поздравил губернатор Алексей Текслер.

«Ядерный центр, которому вы отдали столько лет своей жизни, является гордостью Челябинской области и всей страны, вносит большой вклад в обеспечение суверенитета и безопасности государства, уверенно и четко выполняет государственный оборонный заказ, укрепляя ядерный щит Родины»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что такие люди, как Юрий Диков, — самый ценный человеческий капитал и сердцевина интеллектуального потенциала страны.

Напомним, указ о присвоении Юрию Дикову звания Героя труда РФ президент Владимир Путин подписал в мае. Он отметил особые трудовые заслуги ученого перед государством и народом.