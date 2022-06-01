Владимир Путин восстановит почетное звание «Мать‑героиня»

Выплата удостоенным этого звания женщинам составит миллион рублей

Президент России Владимир Путин 1 июня на встрече по ВКС с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», объявил о новых мерах поддержки многодетных родителей. Глава государства пообещал продлить действие льготной семейной ипотеки, ввести новые выплаты кавалерам «Родительской славы» и восстановить звание «Матери-героини».



Президент побеседовал по ВКС с главами многодетных семей из Воронежской области, Мурманска, Алупки, Ялты, Беслана, Саранска и других городов. Родители в этих семьях были награждены орденами «Родительской славы». Это означает, что в каждой семье воспитывается не меньше семи родных и приемных детей.

Путин поддержал идею возродить звание «Матери-героини» и поощрять удостоенных этого звания женщин премией в миллион рублей.

Также глава государства объявил, что льготная семейная ипотека будет продлена до конца 2023 года. Наконец, президент предложил впятеро повысить единовременную плату при вручении ордена «Родительская слава» — со 100 тысяч до полумиллиона рублей и ввести новое поощрение — выплату в 200 тысяч рублей за получение медали этого ордена.

Путин поддержал предложение одной из многодетных собеседниц обеспечивать бесплатный перелет к месту санаторного лечения детям-инвалидам и их сопровождающим. Кроме того, правительство получит поручение рассмотреть возможность снизить порог пенсионного возраста для многодетных отцов.

Большинство собеседников президента заверяли, что у них все хорошо.

«Я рад, что у вас все хорошо. Но не должно быть все хорошо у чиновников на местах. Поддержка таких семей, как ваши, помощь в воспитании детей — это первоочередная задача государства!» — заявил, прощаясь, Владимир Путин.