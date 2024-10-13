Владимир Путин включил Алексея Текслера в состав Совета по развитию физкультуры и спорта

Президент подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В Совет вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер и многие другие. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Вместе с Алексеем Текслером в обновленный состав Совета вошли глава Башкирии Радий Хабиров, губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Дмитрий Миляев, глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и многие другие.

При этом президент исключил из Совета экс-главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, губернатора Ростовской области Василия Голубева, главу Приморского края Олега Кожемяко и министра энергетики Сергея Цивилева.

Напомним, в марте 2024 года Алексей Текслер возглавил рабочую группу по подготовке к заседанию Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Тогда он поручил рассмотреть распределение ролей между заинтересованными структурами в сфере физкультуры и спорта и определить вызовы и зоны роста для негосударственных организаций в спортивной сфере.