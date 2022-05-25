В России пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 10%, об этом 25 мая на заседании президиума Госсовета по соцполитике сообщил президент РФ Владимир Путин.
На совещании президент также предложил другие меры поддержки граждан. С 1 июня на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда.
«Нужно придерживаться политике опережающего роста зарплат относительно расходов»,— пояснил Владимир Путин.
Также поддерживать материально будут и военных. Правительство увеличит выплаты российским военным, действующим на Украине, а пособие военнослужащим-женщинам увеличат в два раза. Выплата теперь составит более 30 тысяч рублей.