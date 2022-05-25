Владимир Путин увеличил выплаты неработающим пенсионерам на 10%

Также вырастет минимальный размер оплаты труда

В России пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 10%, об этом 25 мая на заседании президиума Госсовета по соцполитике сообщил президент РФ Владимир Путин.



На совещании президент также предложил другие меры поддержки граждан. С 1 июня на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда.

«Нужно придерживаться политике опережающего роста зарплат относительно расходов»,— пояснил Владимир Путин.

Также поддерживать материально будут и военных. Правительство увеличит выплаты российским военным, действующим на Украине, а пособие военнослужащим-женщинам увеличат в два раза. Выплата теперь составит более 30 тысяч рублей.