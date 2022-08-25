Владимир Путин увеличил численность армии России до 1,15 млн военнослужащих

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года

Президент Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Остальные — гражданский персонал. Указ опубликован 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте сообщалось, что прежний указ от 2017 года признается утратившим силу. По нему штатная численность Вооруженных сил составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

Таким образом, сейчас штатная численность военнослужащих стала на 137 тысяч больше. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года