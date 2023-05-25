Владимир Путин установил выплаты семьям погибших и раненых в СВО сотрудников МЧС

В России ввели дополнительные социальные гарантии для спасателей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям сотрудников МЧС, участвующих в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ уже вступил в силу, а его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В случае гибели сотрудника МЧС в зоне СВО его семье полагается 5 млн рублей. Средства выплатят в случае смерти после увечий или заболеваний в период проведения спецоперации до истечения одного года со дня увольнения. Спасатели, получившие ранения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, получат по 3 млн рублей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне сообщал, что в освобожденный 21 мая Артемовск после сотрудников МВД заедут спасатели. А в феврале, выступая на коллегии МЧС, Владимир Путин говорил, что сотрудники МЧС доставляют жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продукты и лекарства, занимаются разминированием, восстановлением социальных объектов, эвакуацией людей из зон обстрелов, оказанием помощи пострадавшим в пунктах временного размещения.

Напомним, что в марте 2022 года Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 5 млн рублей семьям военнослужащих, погибших во время СВО, и пособия в 3 млн рублей при ранении. В апреле президент подписал указ о таких же выплатах в случае гибели или ранения пограничника на участках границы с Украиной, Донецкой и Луганской Народными Республиками, а с июня действует такое же постановление в отношении росгвардейцев. Такие же выплаты установлены для волонтеров и госслужащих.