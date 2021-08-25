Владимир Путин учредил почетный знак «За успехи в труде»

Новую государственную награду будут вручать коллективам за высокие достижения в разных областях деятельности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды — почетного знака Российской Федерации «За успехи в труде». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации 24 августа.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить почетный знак Российской Федерации „За успехи в труде“»,— говорится в документе.

Согласно указу, новой государственной награды могут быть удостоены коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области экономики, науки, культуры, просвещения, здравоохранения, промышленного и сельскохозяйственного производства и многих других.

Изготавливать почетный знак будут из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Он будет иметь форму венка из лавровой и дубовой ветвей, перекрещивающиеся внизу концы ветвей будут перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов поместят изображение Государственного герба, над ним будет лента с надписью «За успехи в труде». В нижней части венка будет лента с надписью «От президента Российской Федерации». На обратной стороне знака будет его порядковый номер. Вместе с почетным знаком будет выдаваться грамота.





Указ о награждении президент РФ будет издавать раз в год, в канун Праздника весны и труда. Получать почетный знак могут не более пяти коллективов в год. Однако могут быть и исключения.

Дубликаты утраченных знака и грамоты не выдаются.