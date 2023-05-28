Владимир Путин учредил орден Гагарина

Им будут награждать за заслуги в сфере космоса

Президент России Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать россиянам за выдающиеся заслуги в сфере космоса. Соответствующий указ глава государства подписал накануне, 27 мая. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден Гагарина»,— говорится в тексте документа.

Награждать орденом Гагарина будут россиян за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета, выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности страны, и многое другое.

Знак ордена Гагарина представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов. Выполнен орден из серебра с эмалью. Звезда покрыта синей эмалью с символическим изображением звездного неба, три звезды на котором украшены фианитами. В поле звезды — изображение Юрия Гагарина в гермошлеме. На оборотной стороне знака расположены рельефная надпись «Юрий Гагарин» и номер знака.