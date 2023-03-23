Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»

Указ об этом утвержден 23 марта 2023 года

В России появится новая государственная награда для военных. Указом президента России Владимира Путина утверждены медали «За храбрость» I и II степени. Данные об этом размещены на портале нормативно-правовой информации.

Медаль «За храбрость» будет предназначаться для тех, кто проявил мужество при выполнении боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов.

«Медалью „За храбрость“ могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства», — уточняется в положении о медали.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».