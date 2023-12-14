Владимир Путин: «У нас огромное количество сторонников в мире»

Президент России заявил о том, что многие люди за рубежом уверены, что Россия все делает правильно

Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что у России большое количество сторонников во всем мире и многие люди, проживающие в регионах Европы и США, считают, что руководство страны все делает правильно.

Ведущая Екатерина Березовская зачитала президенту вопрос одного из россиян. Тот поинтересовался, думает ли Владимир Путин о том, что какой-нибудь житель немецкого городка когда-нибудь скажет: «А ведь Путин все делал правильно!»

«Ну а почему только в немецком городе? Я не только уверен, я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы, США и других странах мира очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы. Не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми», — ответил он.

Также Владимир Путин подчеркнул, что у России большое количество сторонников по защите традиционных ценностей и их число увеличивается в геометрической прогрессии.