Владимир Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

В ее состав вошел южноуралец, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин

Президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций во вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников спецоперации и членов их семей. В состав группы вошел 31 человек. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. В ее состав вошли парламентарии, в том числе член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также общественные деятели и журналисты.

В числе задач рабочей группы — контроль за исполнением мер социальной и правовой поддержки участников СВО и их семей, проведение разъяснительной работы по вопросам мобилизации, а также рассмотрение вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением бойцов и совершенствованием работы комиссариатов.

Также членам группы предстоит подготавливать предложения по вопросам создания, развития и сохранения мобилизационных мощностей; производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований, нужд населения.

Члены рабочей группы должны будут ежемесячно докладывать Владимиру Путину о своей деятельности.