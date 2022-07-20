Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет Всероссийского движения детей и молодежи

Президент озвучил решение в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена»

Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового Всероссийского движения детей и молодежи. Об этом он заявил в среду, 20 июля, в ходе видеоконференции с участниками конкурса «Большая перемена». Ученики 5—7-х классов собрались в детском центре «Артек» для участия в финале соревнований, сообщает официальный портал президента РФ.

«Впервые к этому яркому событию — финалу „Большой перемены“ — присоединились школьники из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также из 34 зарубежных государств. Я хочу отдельно поприветствовать также всех, кто собрался из-за границы, из-за рубежей нашей страны», — поприветствовал участников президент России Владимир Путин.

Также глава государства поздравил ребят с решением о создании Российского движения детей и молодежи.

«Новое движение — еще раз отдельно это подчеркну, — появляется благодаря вашей инициативе, на основе ваших идей и предложений как общедоступное, современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека, подростка. Вы, именно вы — его соавторы, и именно вам решать, каким оно будет», — подчеркнул Владимир Путин.

Возглавить наблюдательный совет движения президенту предложила 13-летняя Анастасия, участница форума из Санкт-Петербурга. На ее вопрос, согласен ли он взять движение «под свое крыло», Владимир Путин ответил согласием.

«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения, и всем его участникам», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Напомним, 14 июля Владимир Путин подписал закон «О российском движении детей и молодежи». Участниками смогут стать дети с шести лет. Их досуг будут организовывать взрослые наставники.