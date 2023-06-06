Владимир Путин рекомендовал бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Исключение составляют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь

Как сообщает «Российская газета», рекомендация регионам выдавать земельные участки героям военной спецоперации содержится в опубликованном распоряжении президента России Владимира Путина.

Предложение относится к военнослужащим, добровольцам и служащим Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги во время СВО. Также распоряжение касается ветеранов боевых действий, семей бойцов СВО и родственников тех, кто погиб во время СВО после увечья или болезни.

К распределению могут быть предложены участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Добавим, что ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал чиновников как можно активнее помогать работе Госфонда «Защитники Отечества».