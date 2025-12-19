Владимир Путин разъяснил правила отработки для медиков

Президент не считает это нововведение избыточным

Студентка-медик из Кемерово спросила Владимира Путина, как ей совместить обязательную отработку, которую ввели недавно для выпускников ординатуры, и рождение детей. Алина Гамазина опасается, что годы отработки придутся на лучший для рождения детей возраст.

Владимир Путин напомнил, что отработка вводится с 1 марта 2026 года. При этом речь не идет о принудительном распределении.

«Речь не идет об обязательном направлении в какой-то конкретный город или в какую-то местность. Речь только о том, что человек должен отработать по специальности. Не важно где. И это требование нельзя назвать избыточным», — подчеркнул президент.

Если будущий медик не хочет отрабатывать по специальности, он может взять кредит на образование и учиться платно.

Комментируя жилищные и финансовые трудности, о которых говорила студентка, президент признал, что «нужно улучшать условия жизни, решать жилищные вопросы», и анонсировал развитие мер поддержки, таких как программы «Сельский фельдшер» и «Сельский учитель».

В завершение Путин уточнил, что новые правила обязательной отработки пока не касаются студентов педагогических вузов — такой необходимости нет.