Владимир Путин провел видеоконференцию с финалистами конкурса «Учитель года»

Педагог из Челябинска Екатерина Румбах задала президенту вопрос

В преддверии Дня учителя Владимир Путин по видеосвязи встретился с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования, сообщает правительство РФ.

«Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта „Молодёжь и дети“, — чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом. Чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан», — сказал президент.

В мероприятии принимают участие финалисты конкурсов 2024 года «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!».

Одной из участниц конкурса стала челябинка Екатерина Румбах, учитель русского языка и литературы в ОЦ № 2.

«Владимир Владимирович, на своих уроках мы с коллегами-словесниками делаем все возможное, чтобы повысить уровень речевой культуры наших учеников, подрастающего поколения. А какие меры можно принять на государственном уровне для повышения речевой культуры всего общества?» — спросила Екатерина Румбах.

Президент ответил, что необходимо прививать навыки и любовь к чтению, не пренебрегая и новыми технологиями и цифровыми методами для получения знаний.

«Конечно, буквы все должны знать, но нужно почувствовать „вкус“ книги, вкус к тому, чтобы держать в руках, не просто информацию получать, а вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель. Эти чувства трудно все-таки из гаджетов улавливать, а это важно. Это важно — уметь чувствовать. Поэтому целый комплекс должен быть», — заключил глава государства.