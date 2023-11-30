Владимир Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14 декабря

Прием вопросов для президента стартует 1 декабря

Президент России Владимир Путин подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря в новом формате — она будет совмещена с прямой линией, сообщил официальный представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в пресс-конференции будут принимать участие федеральные и региональные журналисты, а также корреспонденты иностранных изданий, аккредитованные в Москве.

Прием вопросов от граждан стартует в пятницу, 1 декабря. Это можно будет сделать через сайт москва-путину.ру, по телефону 8-800-200-40-40 или отправить СМС на номер 04040.

Сколько президент будет общаться с жителями страны и журналистами, неизвестно.

«Прямая линия не имеет точного хронометража, это всегда содержательное и продолжительное мероприятие», — сказал, в частности, Дмитрий Песков.

В организации мероприятия будут задействованы члены движения ОНФ, которые будут наряду с сотрудниками кол-центра собирать вопросы, а после завершения общения президента с россиянами и журналистами обрабатывать их. Также в мероприятии будут участвовать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».