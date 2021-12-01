Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Президент будет отвечать на вопросы в очном формате

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную очную пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж» 23 декабря. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», — пояснил Песков.

Напомним, Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию с 2001 года.

С текстовой трансляцией прошлогодней встречи можно ознакомиться на нашем сайте.