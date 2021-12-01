Президент России Владимир Путин проведет ежегодную очную пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж» 23 декабря. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», — пояснил Песков.
Напомним, Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию с 2001 года.
С текстовой трансляцией прошлогодней встречи можно ознакомиться на нашем сайте.