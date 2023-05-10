Владимир Путин призвал на военные сборы пребывающих в запасе россиян

Соответствующий указ подписан 10 мая

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Ожидается, что Минобороны предстоит подготовить директиву для военкоматов России, а затем начнется рассылка повесток для тех, кто в запасе.

Добавим, что в 2020 году аналогичный приказ был подписан в июне, в 2021 — в апреле, а в 2022 — в феврале.