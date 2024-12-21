Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум жительницам Челябинской области

Кого еще наградил президент

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами». В числе награжденных — две многодетные матери, сотрудники предприятий, глава района и артист театра из Челябинской области. Документ размещен на сайте официальной правовой информации.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент присвоил звание «Мать-героиня» Дине Мельник и Марии Михайловой.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сразу несколько сотрудников автомобильного завода «УРАЛ»: начальник управления дирекции по финансам и экономике Ирина Егорушкина, директор по экономике Алексей Кобелев и начальник управления дирекции по персоналу Ольга Яковлева. Этой же награды удостоен генеральный директор «НОВАТЭК — Автозаправочные комплексы» Вячеслав Смирнов.

Валентине Переваловой — контролеру станочных и слесарных работ автомобильного завода «УРАЛ» — присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за большой вклад в развитие машиностроения.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Михаилу Гребню — артисту Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова.

За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Юрия Житникова — члена совета Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено Александру Селезневу — главе Кизильского района.